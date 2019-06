Calcio Promozione: Sant'Ermete, 'raffica' di giovani acquistati

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:50 - 27 Giugno 2019

Il portiere del Sant'Ermete Filippo Rossi.

Dopo l'acquisto di Mancini, il Sant'Ermete ha finalizzato diverse trattative riguardo i giovani da inserire in rosa, in virtù dell'obbligo di schierare un giocatore classe '98, un 2000 e un 2001. Tra i pali ecco il 2000 Filippo Rossi, in arrivo dalla Savignanese. A rinforzare il gruppo del 2001, che contava già sui confermati Bonifazi e Marcaccio, l'attaccante Filippo Censi prelevato dal San Vito. Il Sant'Ermete ha ingaggiato dal Bakia il centrocampista classe 2000 Seid Qatja del Bakia, da due anni impegnato con i cesenaticensi nel campionato di Prima Categoria. Nel Girone H di Prima i 'verdi' hanno pescato anche tre giovani del 1999 dall'Athletic Poggio: l'esterno, impiegabile su entrambe le fasce, Federico Depaoli, il terzino sinistro Alessandro Cupioli e l'attaccante ex giovanili del Rimini e Stella Gabriel Gacovicaj. (r.g.)