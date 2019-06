Calcio C, il campionato scatta domenica 25 agosto, ultima giornata il 26 aprile 2020

Sport

Rimini

| 17:41 - 27 Giugno 2019

Il campionato comincia il 25 agosto.





La LegaPro ha definito le date della prossima stagione sportiva. Si parte domenica 25 agosto. Si chiude il 26 aprile 2020. Quattro i turni infrasettimanali da determinare. Soste: domenica 29 dicembre, domenica 5 gennaio. Si gioca domenica 22 dicembre.



COPPA ITALIA SERIE C



Prima giornata Fase Eliminatoria: DOMENICA 04 AGOSTO 2019



Seconda giornata Fase Eliminatoria: DOMENICA 11 AGOSTO 2019



Terza giornata Fase Eliminatoria: DOMENICA 18 AGOSTO 2019



MERCATO Il Sud Tirol ha ufficializzato il nuovo responsabile tecnico della prima squadra: Stefano Vecchi, già allenatore della formazione biancorossa nella stagione 2012/2013, quando conquistò la qualificazione ai playoff di C1, giocando la doppia sfida di semifinale contro il Carpi, poi promosso in B. Mister Stefano Vecchi si avvarrà di uno staff tecnico composto dall’allenatore in seconda, Aldo Monza, già 'vice' di Vecchi al Venezia, dal preparatore dei portieri, Pierluigi Brivio, già collaboratore di Vecchi nel triennio 2015-2018 alla Primavera dell'Inter, e dal preparatore atletico, Alberto Berselli, quest'ultimo riconfermato dalla passata stagione.