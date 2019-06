Tennis, a Manuel Mazza il torneo nazionale Open 'Christian Cavioli' a Viserba

Sport

Rimini

| 16:59 - 27 Giugno 2019

Da sinistra Manuel Mazza ed Alberto Bronzetti.



Manuel Mazza completa l’opera, batte in finale il compagno di Club Alberto Bronzetti e conquista da grande protagonista il torneo nazionale Open del Tennis Viserba, il memorial “Christian Cavioli” (1.500 euro di montepremi). La finale di mercoledì sera proponeva un derby tutto targato Tennis Viserba tra il 2.3 Mazza (n.1) ed il 2.4 Alberto Bronzetti (n.3), un derby tra amici nella bella cornice di tribunette gremite. Match-clou senza storia, Mazza si è imposto con un netto 6-0, 6-3 che la dice lunga sulla sua superiorità in questo momento, una grande condizione palesata anche in semifinale quando ha superato un giocatore in ascesa come il 2.4 Alberto Morolli (Ct Cervia), testa di serie n.4, per 6-3, 1-6, 6-2, mentre Bronzetti (2.4) si era imposto per 4-6, 6-4, 6-2 sul 2.6 Andrea Calogero, anche lui portacolori del Tennis Viserba.

La finale del tabellone di 3° è stata appannaggio di un altro giocatore locale, Luca Bartoli (3.1), che ha sconfitto 4-6, 6-4, 6-3 Luca Amati (3.1), mentre Innocenzo Varvara ha vinto il tabellone di 4°. Tre vincitori del Tennis Viserba nel torneo organizzato dal Circolo riminese, segnale di come il settore agonistico stia tirando forte in Via Marconi ed un’ottima premessa in vista della finale di ritorno del campionato di serie B, in programma domenica quando al Tennis Viserba si presenterà il Circolo Ronchi Verdi di Torino. All’andata è stato pareggio (3-3).

Al termine delle finali le premiazioni sono state effettuate dal presidente Marco Paolini e dal vicepresidente Roberto Rinaldi, alla presenza dei signori Cavioli.