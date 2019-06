Cronaca

Montefiore Conca

| 16:59 - 27 Giugno 2019

Un ultratrentenne italiano, senza fissa dimora, è stato fermato dai Carabinieri e rischia una denuncia per danneggiamenti. L'uomo, con problemi di tossicodipendenza, è stato sorpreso a Montefiore Conca mentre danneggiava un furgone di proprietà di una cooperativa, per la quale aveva svolto in passato dei lavori. Ignoti i motivi del suo comportamento, potrebbe essersi trattata di una crisi di astinenza da stupefacenti.