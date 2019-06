Alcol e droga alla guida, tre patenti ritirate. Maxi controlli dei Carabinieri nel territorio riccionese

Cronaca

Riccione

| 15:54 - 27 Giugno 2019

Controlli stradali dei Carabinieri di Riccione.

Nelle ultime ore i Carabinieri di Riccione, impegnati anche nel presidio delle spiagge, hanno intensificato i controlli stradali. Al termine delle attività sono stati denunciati tre automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica, con contestuale ritiro della patente di guida. Cinque assuntori di stupefacenti sono stati invece segnalati in Prefettura: sequestrati metadone, hashish e marijuana. In merito al contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno monitorato anche l'ex albergo "Le conchiglie" dove erano state segnalate delle persone che bivaccavano, drogandosi e ubriacandosi. Al termine degli accertamenti, sono state 70 le automobili controllate, 95 le persone identificate e 30 gli automobilisti sanzionati (per un totale di 1000 euro di verbali).