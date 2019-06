Sulla spiaggia fermato un giovane dominicano con un cellulare rubato: denunciato

Cronaca

Riccione

| 15:35 - 27 Giugno 2019

Carabinieri in spiaggia a Riccione.

Intensa attività di controllo e presidio del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Riccione. Durante le attività operate in spiaggia, i Militari hanno fermato per accertamenti un cittadino dominicano: questi, in possesso di un telefono cellulare rubato a una riccionese, è stato denunciato per ricettazione. Formalizzata una seconda denuncia a carico di un altro giovane, inottemperante a foglio di via obbligatorio.



IL COMMENTO DELL'ARMA DI VIA SIRTORI. "La grande mole di servizi preventivi, costituiti principalmente da pattuglie, in divisa e in borghese, ha prodotto ottimi risultati sul piano preventivo, con una generalizzata flessione dei reati più allarmanti. Segnali importanti sono stati dati anche, con il volgere del periodo estivo, sul versante del controllo delle spiagge, per rendere ancora più sicura la fruibilità, da parte dei riccionesi e dei turisti, della passeggiata sul litorale di Riccione, attraverso la più crescente attività di monitoraggio che sarà a breve incrementata con l’arrivo del personale di rinforzo".