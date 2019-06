Infastidisce i clienti del centro commerciale nel parcheggio, poi prende a pugni un Carabiniere

Cronaca

VillaVerucchio

| 14:45 - 27 Giugno 2019

Nel riquadro l'ingresso del centro commerciale Valmarecchia di Villa Verucchio.

Mercoledì pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, impegnati nel controllo del territorio intensificato in vista della stagione estiva, sono stati allertati dal personale addetto alla sicurezza del centro commerciale “Valmarecchia” di Villa Verucchio: qui un 33enne nigeriano stava infastidendo i clienti nel parcheggio. Questi si è rifiutato di fornire i documenti e le proprie generalità, per poi colpire uno dei Carabinieri con due pugni in pieno volto. Subito immobilizzato, è stato arrestato per violenza e resistenza a un Pubblico Ufficiale, lesioni e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Tramite gli accertamenti, operati alla Stazione Carabinieri di Villa Verucchio, è stato possibile identificare l'uomo attraverso le sue impronte digitali. Il nigeriano è regolarmente soggiornante in Italia, benché senza fissa dimora. "

Non si è riusciti, tuttavia, a comprendere la motivazione del gesto così rabbioso e violento nei confronti dei militari che ha sorpreso anche molti passanti, il ragazzo non è infatti gravato da provvedimenti di cattura e neanche da altri precedenti penali, ne era armato. Egli non aveva, quindi, nulla da nascondere e nessuna ragione per ferire il carabiniere che aveva davanti”, riferisce il Capitano Silvia Guerrini. Resta l’ipotesi che fosse sotto l’effetto di qualche sostanza stupefacente. Il 33enne è stato condannato a 6 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.