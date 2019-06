Molo Street Parade, sulla barca di Radio Bruno anche i giovani dj di Music Academy Rimini

Eventi

Rimini

| 14:34 - 27 Giugno 2019

I giovani dj di Music Academy Rimini.

I dj del futuro passano dalla Music Academy Rimini. Il centro didattico per la musica più importante della città, offre un nuovo trampolino di lancio per i suoi giovani allievi, con una esibizione live durante uno degli eventi più seguiti dell'estate riminese: la Molo Street Parade.



Sabato 29 giugno i ragazzi della Music Academy Rimini faranno scatenare il grande pubblico dell'evento al porto. L'accademia si presenta sulla Barca 1, insieme a Radio Bruno, con 20 dei migliori allievi e allieve dj, anche giovanissimi. Saranno loro a creare interazioni con il pubblico e con le note suonate dal vivo dai docenti delle sezioni canto, percussioni, piano e tastiera, per un dj set davvero esplosivo. Il Centro didattico per la musica più importante della città, che opera nel settore musicale da circa 10 anni, conta ad oggi oltre 2700 iscritti e più di 100 eventi organizzati per gli allievi.



“Tanti allievi della nostra accademia oggi sono diventati professionisti - dicono i fondatori della Music Academy Rimini, Claudio Caselli, Luca Red e Max Monti - La formazione che proponiamo a bambini e ragazzi, dai 6 anni in su, non si ferma solo alla teoria ma prosegue con la pratica, con masterclass e progetti concreti. Non solo per chi sceglie di seguire obiettivi legati al mondo degli strumenti musicali e del canto, ma anche del reparto Digital Era con classi specifiche dedicate al mondo delle nuove tecnologie musicali e corsi per Dj e Producer. Quest’anno ci sono stati per questi corsi oltre 80 iscritti”.



Dopo una prima esperienza durante il Festival di Sanremo, una nuova vetrina internazionale per gli allievi Dj e Producer dell'accademia. L'evento della Molo Street Parade sarà una bella prova per i giovani dj che si scateneranno con hit, djing ma anche la presentazione di brani inediti.