La War Racing schiera la sua Subaru al Rally Marca Trevigiana

| 11:06 - 27 Giugno 2019

Luca Frare in coppia con Silvia Mosena.

Nuova esperienza agonistica per la squadra sammarinese War Racing che in questo week end sarà impegnata in un campionato altamente spettacolare e competitivo, ovvero il Campionato Italiano Rally Wrc. Nella quarta delle sei gare di questo tricolore, ovvero la 36esima edizione del Rally della Marca, lo staff del patron Stefano Guerra affiderà la Subaru Impreza targata Rsm all’equipaggio composto dal pilota di Montebelluna, Luca Frare che in coppia con Silvia Mosena cercherà di conquistare punti preziosi per la classifica del Gruppo N. Un campionato molto appetibile e che vedrà la War e il driver Frare dare il massimo per il miglior risultato, come giusto sia e come da tradizione della squadra sammarinese. Con il numero 28 sulle portiere della Subaru l’equipaggio affronterà fin da venerdì 28 Giugno la prova prologo di Zadraring di circa 2 km e mezzo, mentre sabato 29 saranno le mitiche prove di Monte Cesen, Arfanta e Monte Tomba a decretare la classifica finale per un totale di km 356 di cui circa 120 di tratti cronometrati. Sono oltre 100 le vetture in gara. In bocca al lupo per l’avventura agonistica ai nastri di partenza.

Livio Ceci