Sul Marecchia torna la regata più stravagante del mondo, aperte le iscrizioni

Attualità

Rimini

| 10:59 - 27 Giugno 2019

Un immagine della passata edizione.

Ritorna il 27 luglio la Marecchia Sailing Cup. La “gara amatoriale piú agonistica di sempre” partirà quest’anno alle ore 18.30 dalla spiaggia libera di San Giuliano e, dopo un’incursione sul fiume Marecchia, terminerà al Sea Sun di Rivabella. Come ogni anno i partecipanti dovranno creare da soli le loro imbarcazioni esclusivamente con materiali di riciclo: sono vietati materiali adibiti alla nautica o che siano inquinanti. I diversi equipaggi dovranno poi battersi per il premio velocità e quello della barca originale.

L’evento, ormai arrivato alla quinta edizione, è stato creato da un gruppo di ragazzi di Rimini e continua a distinguersi per la sua originalità. Al termine della gara seguirà l’evento “Porto Brillo” dove gli agonisti e il pubblico potranno divertirsi in riva al mare: verrà offerto vino, cozze e la buona musica del Duo Bucolico, nella loro unica data riminese estiva. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte.



Per ulteriori informazioni, consultate il sito internet www.marecchiasailingcup.it e la pagina Facebook.