Nascondeva un chilo di cocaina in cantina, arrestato 35enne residente a Rimini

| 07:59 - 27 Giugno 2019

Un chilo di cocaina già divisa pronta per il mercato locale nascosta in cantina. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente è finito nei guai un 35enne ex imprenditore edile di nazionalità albanese residente a Rimini. A scoprire lo stupefacente, nella sua abitazione di Rivabella, i Carabinieri. L'uomo aveva nascosto la droga in cantina all'insaputa della moglie. Secondo quanto dichiarato il 35enne, difeso dall'avvocato Gianluca Brugioni, aveva ricevuto 500 euro da un conoscente per custodirgli le buste per qualche giorno. Se immesso sul mercato lo stupefacente avrebbe fruttato circa 130mila euro.