Cronaca

Rimini

| 06:55 - 27 Giugno 2019

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Sbalzato dalla moto finisce a terra. E' successo mercoledì verso le 21.20 alle Celle a Rimini in via Bagli 38. Un 35enne, per cause ancora al vaglio, è stato sbalzato dalla sua due ruote. Il ferito è stato portato in ospedale a Cesena. Per i rilievi e i soccorsi sul posto un'ambulanza, un'automedica e la Municipale.