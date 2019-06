| 06:48 - 27 Giugno 2019

Incidente in autostrada nel tardo pomeriggio di mercoledì. Verso le 1830 al km 128 della A14 un'auto, che procedeva in direzione sud, ha perso il controllo. Il 49enne alla guida è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale a Cesena. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Polizia.