Calcio D, Mancini shock: 'Non iscriverò il San Marino, la Federcalcio del titano non ci concede lo stadio'

Sport

Repubblica San Marino

| 21:08 - 26 Giugno 2019

Il presidente del San Marino Calcio Luca Mancini.

"Non iscriverò la squadra al prossimo campionato di serie D". Più che una minaccia quella del presidente del San Marino Calcio Luca Mancini è ormai una certezza. Il San Marino Calcio potrebbe scomparire da qui a pochi giorni: entro il 12 luglio va effettuata la iscrizione ed entro il 5 luglio va fatto l'eventuale cambio di denominazione. I giorni sono pochi, è già scattato il conto alla rovescia. Perché si arriva a questo punto? Perchè la Federcalcio di San Marino ha sbattuto la porta in faccia al club del titano anche per la prossima stagione: non verrà concesso, infatti, l'uso del San Marino Stadium alla società del presidente Mancini. "Ufficialmente perché ci sono altre squadre, io invece penso che paghiamo il nostro voto a Giampaolo Mazza, uscito sconfitto di un soffio per le ultime elezioni alla presidenza della Federazione" sbotta Mancini.

Quanto all'ipotesi Cattolica con trasferimento del titolo nella città adriatica, tutto è bloccato. "Non ho più sentito il sindaco Gennari - spiega Mancini - forse in città hanno più interesse ad avere tre società nelel categorie inferiori che un club in serie D, non so che dire. Io più di iscrivere la squadra, di portare in dote il titolo di serie D e di cambiare nome al club, non posso fare, non mi posso assumere anche l'onere di accollarmi tutto il budget, almeno 300 mila euro. Andrebbe coinvolta la città, creare un progetto interessante, ma vedo che non si muove nulla. Il tempo ci sarebbe ancora per organizzare la stagione, è la volontà che manca".

Tornare a Castiglione di Ravenna? "Lo escludo" taglia corto Mancini. Insomma, sono giorni di fuoco. Insomma, dopo 65 anni il San Marino potrebbe non esserci più.

ste.fe.