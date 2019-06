Calcio, Europa League: giovedì La Fiorita al San Marino Stadium (20,45) contro l' Engordany

Sport

19:30 - 26 Giugno 2019

Giovedì di Europa League per le squadre del Titano Tre Fiori e La Fiorita.

Avventura in Champions League già terminata per Tre Penne e Lincoln che ripartiranno dal secondo turno di qualificazione all’Europa League 2019-20 (andata il 25 luglio e ritorno il 1 agosto). Per i campioni di San Marino una tra Sūduva e Stella Rossa, con la formazione di Belgrado a rappresentare un osso davvero duro, ma dal fascino irresistibile.

In Europa League faranno invece il proprio debutto giovedì sera Tre Fiori e La Fiorita. Il club di Montegiardino esordirà al San Marino Stadium alle 20:45 contro gli andorrani dell’Engordany, formazione incrociata lo scorso anno dalla Folgore che sfiorò il passaggio del turno salvo vedere il proprio sogno infrangersi al 90’+4’ per effetto dello sfortunatissimo autogol di Sartori. Rinaldi e compagni - tra i quali torna a figurare Damiano Tommasi, per un’altra estate europea con la maglia di Montegiardino - affronteranno questo incontro, se non da favoriti, con buone possibilità di successo: per la prima volta infatti un club sammarinese si è presentato all’urna di Nyon quale testa di serie e l’abbinamento con l’Engordany è quel che ne è scaturito.

Avversario del tutto nuovo invece è quello toccato in sorte al Tre Fiori: gli uomini di Cecchetti - confermatissimo sulla panchina del club di Fiorentino, specie dopo il successo in Coppa Titano che ha schiuso le porte dell’Europa - sono già Torshavn, dove giovedì sera alle 20:00 italiane incroceranno il KÍ Klaksvík. Fissati per giovedì 4 luglio gli incontri di ritorno delle due formazioni battenti bandiera gialloblu e rappresentanti San Marino nel Preliminare.