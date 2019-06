Spider e cabrio, singolare raduno a Pennabilli domenica 30 giugno

Eventi

Pennabilli

| 06:37 - 27 Giugno 2019

Alfa Romeo Spider.

Un grande raduno di auto scoperte, cabrio e spider, transiterà in Alta Valmarecchia nella giornata di domenica 30 giugno. Il raduno a fine benefico, "Top Down", è giunto alla terza edizione e vedrà la partecipazione di 63 automobili, con equipaggi da tutta Italia, non solo dalle tre regioni dalle quali i gruppi di appassionati partiranno. Saranno tre carovane di auto scoperte che si metteranno in marcia da Brisighella (Romagna), dal Senese (Toscana) e dalla Gola del Furlo (Pesaro), destinazione località Le Balze di Vergherto. Ma come detto gli equipaggi arriveranno anche da altri luoghi: dal Lazio, dal Veneto, dagli Abruzzi e dall'Umbria, nonché dalla Lombardia. Alle 11 di domenica 30 giugno gli automobilisti partiti dalla Gola del Furlo transiteranno a Pennabilli. Dopo il raduno a Le Balze, ripartenza di tutto il gruppo ancora per Pennabilli, intorno alle 12.30, verso la piazza della cittadina riminese, dove ad attendere i protagonisti del raduno ci sarà anche il sindaco Mauro Giannini. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto in beneficenza al reparto di Genomica dell'Università di Bologna, per finanziare un progetto di ricerca sulla Sindrome di Down.