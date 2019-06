Si distrae alla guida e cappotta, attimi di paura per una signora

Cronaca

Rimini

| 17:17 - 26 Giugno 2019

La Fiat 500 ribaltata in via Magellano.

Rocambolesco incidente, fortunatamente senza conseguenze, per una donna riminese di circa 60 anni, che si è ribaltata con la propria auto, una Fiat 500, in via Magellano a Rimini. Intorno alle 16.15, all'altezza del civico 50, l'automobilista ha perso il controllo del mezzo - pare abbia cercato di accendere una sigaretta - finendo contro alcune vetture parcheggiate e contro un motorino. A soccorrerla un operaio edile che stava lavorando in un condominio adiacente e che l'ha aiutata a uscire dalla 500. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118 con l'ambulanza. Tanta paura, ma fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze.