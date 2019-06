Coppia di fidanzati senza scrupoli: derubano anziana, parente della ragazza

Cronaca

| 17:04 - 26 Giugno 2019

Una coppia di fidanzati è finita nei guai per aver derubata un'anziana sammarinese, parente della ragazza, che è stata arrestata, mentre il compagno è stato denunciato. I fatti risalgono al 24 maggio 2019: l'anziana, assentatasi da casa per poco tempo, al ritorno si accorse che in camera da letto erano spariti i gioielli d'oro. I ladri avevano agito sapendo il nascondiglio dei preziosi. La derubata ha subito fatto il nome della ragazza, come sospettata: la Gendarmeria, nelle indagini coordinate dal Commissario della Legge Simon Luca Morsiani, ha appurato effettivamente che la giovane si trovasse nei pressi dell'abitazione, nell'orario del colpo. Durante l'interrogatorio, avvenuto alla presenza dell'avvocato d'ufficio Marco Bacciocchi, ha confessato le proprie responsabilità. La refurtiva non è stata comunque ritrovata.