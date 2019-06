Tennis, Mazza-Bronzetti la finale dell torneo Open 'Cavioli' di Viserba

Sport

Rimini

| 15:47 - 26 Giugno 2019

E' Mazza-Bronzetti la finale dell torneo Open 'Cavioli' al Tennis Viserba.



Gran finale questa sera (mercoledì, dalle 20.45) per il torneo nazionale Open del Tennis Viserba. Manuel Mazza (n.1) contro Alberto Bronzetti (n.3), un derby tutto viserbese, tra compagni di Club, indicherà il vincitore del torneo Open, il classico memorial “Christian Cavioli” (1.500 euro di montepremi). In semifinale Mazza (2.3) ha battuto il 2.4 Alberto Morolli (Ct Cervia), testa di serie n.4, per 6-3, 1-6, 6-2, mentre Bronzetti (2.4) si è imposto per 4-6, 6-4, 6-2 sul 2.6 Andrea Calogero, anche lui portacolori del Tennis Viserba, che nei quarti aveva fermato per 7-6, 4-6, 6-4 il n.2 del seeding, il 2.4 Alessandro Pecci. La finale del tabellone di 3° è Luca Bartoli (3.1) contro Luca Amati (3.1).

CERVIA. Si gioca il tabellone di 3° nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia (1.000 euro di montepremi). In grande evidenza sui campi cervesi i giovani di casa, Nicola Tocci e Christian Capacci, bene anche Isaac Casalboni, altro portacolori del Club cervese.

1° turno: Nicola Tocci (3.4)-Marco Benedetti (4.1) 6-4, 6-1, Isaac Casalboni (3.4)-Mario Gardini (4.1) 6-3, 6-2. 2° turno: Christian Capacci (3.2)-Federico Costanzi (3.3) 6-4, 6-3, Andrea Travaglini (3.3)-Giacomo Gordini (3.3) 6-1, 3-6, 6-2, Samuel Zannoni (3.4)-Francesco Mandelli (3.3) 6-3, 7-6. 3° turno: Giacomo Fagnoli (3.3)-Simone Bezzi (3.2, n.7) 1-6, 6-1, 6-3.