Italia's Got Talent: casting a Rimini, ultima chance per partecipare alla decima edizione

Attualità

Rimini

| 15:17 - 26 Giugno 2019

Il casting di Roma, foto di Italia's Got Talent.

Sabato 29 e domenica 30 giugno il Palacongressi di Rimini ospita i casting della nuova edizione di Italia's got talent, il programma in onda su Tv8 giunto alla decima edizione. I casting avranno inizio alle 8: per iscriversi basta chiamare il numero 02-45508888 oppure compilare il form online disponibile sul sito ufficiale di “Italia’s Got Talent”. Gli aspiranti concorrenti avranno a disposizione 100 secondi per dimostrare l’unicità del loro talento alla produzione del programma, che sceglierà i più meritevoli e fantasiosi e li farà accedere alle audizioni davanti la giuria dello show. Per partecipare non ci sono limiti di età: nella tappa romana, il più giovane aveva cinque anni e il più anziano ottantanove.