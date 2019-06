Trentanove anni fa la strage di Ustica, tre riminesi tra le vittime: due ragazzi e una bambina

Attualità

L'aereo di Linea Douglas DC9.

Domani (giovedì 27 giugno) ricorrono 39 anni dalla strage di Ustica. Nell'incidente aereo, su le cui cause non è mai stata fatta chiarezza, persero la vita 81 persone, tra cui tre riminesi: il 33enne Pierpaolo Ugolini, il 36enne Marco Volanti e una bambina, Giuliana Superchi, undicenne. Per mantenere viva la memoria delle vittime, anche quest'anno le celebrazioni saranno numerose. La Rai, in linea con la sua missione di servizio pubblico, proporrà domani una programmazione speciale. Ma il ricordo comincia già oggi: Rai Storia, alle 16.00, manda in onda "I Tigi a Gibellina - Racconto su Ustica", il film di Daniele Giudice e Marco Paolini, con la regia di Davide Ferrario. E' proprio Marco Paolini, nella doppia veste di autore e attore, a ripercorrere la tragedia del DC9 Itavia, nella suggestiva ambientazione del Cretto di Burri, a Gibellina, e all'interno di un teatro. Il 27 giugno primo appuntamento su "Unomattina estate" che, dalle 7.10, dedicherà un ampio segmento della trasmissione all'anniversario e alle 08.00, altrettanto farà su Rai3 "Agorà", il programma condotto da Serena Bortone. Ancora su Rai3, "La grande Storia Anniversari" proporrà, alle 15.15, "Ustica-Verità senza nomi" di Pino Nazio. La puntata ripercorrerà gli eventi che precedettero la tragedia, le indagini svolte e le ipotesi più probabili a cui si è giunti dopo anni di depistaggi: che a far cadere il Dc9 della compagnia Itavia sia stato un missile, durante uno scontro tra velivoli militari di diversi paesi, Francia, Stati Uniti e Libia. Tra gli intervistati, il procuratore Generale di Roma, Giovanni Salvi, e il giudice civile Paola Prato Pisani. "Il giorno e la Storia" ricorderà la Strage di Ustica e le sue vittime a partire da mezzanotte e poi alle 05.30, 08.30, 11.30, 14.00, 20.10. Il 27 giugno 1980, l'aereo di Linea Douglas DC9, appartenente alla compagnia aerea Itavia, esplode nei cieli di Ustica. Ottantuno persone perdono la vita. L'aereo si sarebbe trovato, del tutto casualmente, in un triangolo di cielo interessato da operazioni di guerra e sarebbe stato raggiunto e colpito da un missile. Dopo 20 anni di indagini, migliaia di cartelle di atti istruttori e quasi 300 udienze processuali, la verità sul caso Ustica non è ancora venuta pienamente alla luce. Anche Rai Cultura Web e Social ricorderà il 39/o anniversario della strage con uno speciale che ripercorrerà il lungo iter delle indagini, dei depistaggi, delle ipotesi di quello che resta ancora oggi una delle stragi senza colpevoli della storia italiana. Le testate giornalistiche Rai daranno rilievo all'anniversario con servizi all'interno delle varie edizioni dei telegiornali. La Tgr Emilia Romagna ospiterà in studio uno dei rappresentanti dell'associazione vittime della strage che parlerà di un libro realizzato sulla tragedia, in collaborazione con l'Assemblea legislativa regionale mentre la redazione della Tgr Sicilia curerà un'intervista con uno dei familiari delle vittime della strage. RaiNews 24, invece, seguirà in diretta le celebrazioni che si svolgeranno a Bologna.