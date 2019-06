Un impianto fotovoltaico e un riscaldamento più efficiente per la scuola materna di Trebbio

Attualità

| 14:04 - 26 Giugno 2019

Tra gli atti deliberati nella prima seduta della neo giunta comunale di Montegridolfo tenutasi lo scorso 11 giugno, c’è l’approvazione del Progetto esecutivo di riqualificazione energetica della scuola materna di Trebbio.

Presentato dall’area tecnica del Comune - afferente all’assessore Silvano Morotti - il progetto nasce dalla presa d’atto delle analisi svolte sull’edificio scolastico che all’epoca della sua costruzione, venne progettato in assenza di un quadro normativo specifico sul risparmio energetico. Nel tempo anche a causa dell’ordinaria obsolescenza degli apparati tecnologici, si sono manifestati una poca efficacia degli impianti tecnici e delle carenze nel comfort ambientale.

Per ovviare a questo l’amministrazione comunale di Montegridolfo ha partecipato al programma “Fondo Kyoto” del Ministero dell’Ambiente ottenendo un finanziamento a tassi agevolati per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli edifici scolastici.

Il progetto consiste nell’installazione di un impianto a pompa di calore in sostituzione dell’attuale sistema di riscaldamento, nell’installazione su parte della copertura di un impianto fotovoltaico da 19,8 kW e nella sostituzione dei corpi illuminanti con analoghi a tecnologia Led; l’importo dei lavori è stabilito in € 188.752,02 e si stimato che verrà autofinanziato con i risparmi di gestione. Le gare di aggiudicazione sono previste nel prossimo mese di luglio, mentre l’inizio dei lavori è programmato nei mesi di agosto o settembre, con una organizzazione dei cantieri tale da non dover arrecare alcun disagio al normale svolgimento delle attività scolastiche.

L’intervento era previsto al punto 14 del programma elettorale con il quale il sindaco Lorenzo Grilli si era presentato alla comunità di Montegridolfo e, costituisce anche una delle modalità d’intervento che l’amministrazione comunale sta attuando a protezione della comunità montegridolfese per fronteggiare l’ipotesi un possibile aumento dell’iva.

La riqualificazione energetica per la scuola materna di Trebbio, è una operazione lungimirante che porterà i sui benefici già alla riapertura del plesso scolastico.