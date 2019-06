Baby ciclisti colorano il centro di Cattolica: pioggia di selfie con Francesco Moser, starter della manifestazione

Sport

Cattolica

| 13:55 - 26 Giugno 2019

Premiazioni della gimkana e un momento del talk show con Francesco Moser.

Sono stati esattamente 106 i Giovanissimi – ciclisti dai 6 ai 12 anni – che hanno preso parte alla gimkana intitolata “2° Memorial Volturno Boga”, disputata sul porfido di via Bovio, nel cuore del centro di Cattolica. Regia organizzativa affidata al Velo Club Cattolica, sodalizio giallorosso che oltre a mettere in sella due formazioni (Giovanissimi ed Esordienti) vanta un ricco palinsesto di gare organizzate in questo 2019. I bambini, provenienti da ogni angolo della Romagna, hanno gareggiato in sella alle mountain bike, facendo lo slalom tra i birilli ed esercitandosi in altre prove di abilità, su un tracciato di circa 150 metri. Un’ottima opportunità per prendere confidenza, già in tenera età, con la bicicletta: abilità che si rivelerà molto utile nelle categorie venture.

La classifica per società ha premiato i padroni di casa del Velo Club Cattolica, che hanno preceduto la Polisportiva Fiumicinese e il Bicifestival Riccione. A seguire: Pedale Riminese Frecce Rosse, Asd Cicli Tonti Cattolica, Gc Fausto Coppi Cesenatico, Sc Forlivese, Asd Gagabike Team, Le Saline Mtb.

La serata di ciclismo è stata impreziosita dalla presenza di Francesco Moser, il grande campione trentino che è stato richiestissimo per selfie, autografi e ha partecipato ad un talk show sul palco di piazza Primo Maggio insieme all’ex professionista cattolichino Pierino Primavera e allo speaker Ivan Cecchini.

Una nuova iniezione di adrenalina è in programma per domenica 30 giugno, con i giallorossi del Velo Club Cattolica impegnati nella regia organizzativa della “Mediofondo Riminese – Memorial Alberto Bertino Tamanti”, cicloturistica a marcia libera aperta a tutti gli enti della Consulta ed organizzata in collaborazione con l’Acsi di Rimini.

Partenza dal negozio “Magic Toys” in via Emilia Romagna, con iscrizioni aperte dalle ore 7 alle 8.30. Un altro gruppo partirà da Rimini, con iscrizioni allo stesso orario al bar Caramia di via Rimembranze. Quota iscrizione di 4 euro.

Il percorso con partenza da Cattolica prevede il passaggio a San Giovanni in Marignano, Morciano, Osteria Nuova, Mercatino Conca, Montelicciano, Fiorentino e arrivo a Chiesanuova (Repubblica di San Marino) dopo 40 chilometri.

Da Rimini si pedalerà attraverso Coriano, Croce, Osteria Nuova, Mercatino Conca, Montelicciano, Fiorentino e arrivo a Chiesanuova dopo 43 chilometri.

Premio speciale per le società extra-provinciali con il maggior numero di partecipanti. Casco obbligatorio. Vige il Codice della strada. Per informazioni: Giorgio Gobbi (339.7035220).

La manifestazione è sostenuta dagli sponsor del Velo Club Cattolica: Magic Toys, Avangard Look, Cantina Enzo Ottaviani, ML Trasporti, Bike Hotel Cattolica e la Concessionaria Franca&Staccoli.