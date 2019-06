Lavori al sistema fognario, dal 1 luglio chiusura di un tratto della Marecchiese: ecco cosa cambia

Attualità

| 13:27 - 26 Giugno 2019

Dal 1° luglio prenderanno avvio i lavori su via Marecchiese nel tratto che da via Villagrande (all’altezza dell’ex depuratore cittadino) arriva all’altezza di via Miratoio. Un intervento necessario e strategico del Psbo per collegare il collettore fognario della Dorsale Sud dal manufatto realizzato nel parcheggio Cervi fino al collegamento con l’ex depuratore Marecchiese, riconvertito in vasca di accumulo.

I lavori di scavo, programmati in diverse fasi lavorative, necessitano della chiusura totale al traffico veicolare della corsia lato Ancona della via Marecchiese mantenendo la circolazione solo in direzione mare – monte della via.

Mentre dunque i veicoli provenienti dalla circonvallazione e dal centro città potranno proseguire in direzione di Corpolò – Verucchio, i veicoli provenienti in senso monte – mare, giunti all’altezza del cantiere, dovranno deviare su via Villagrande, proseguire fino alla rotatoria all’intersezione con via Tristano e Isotta e raggiungere su questa via la Nuova Circonvallazione con l’avvertenza che l’unica direzione consentita sarà verso Riccione, diventando necessario per i veicoli che vogliono dirigersi verso nord in direzione Bellaria – Ravenna raggiungere la rotatoria della SS16 con via Covignano per invertire la marcia.

I lavori su via Marecchiese comporteranno anche la chiusura degli accessi sia su via Carpegna che sulle vie Casteldelci e Miratoio con modifiche temporanee alla circolazione interna al quartiere.

La previsione di fine lavori, ripristino e riasfaltature comprese, è di 70 giorni.