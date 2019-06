Rimini, sei chili di marijuana nella casa dell'amico. Arrestato pizzaiolo

Cronaca

Rimini

| 07:24 - 26 Giugno 2019

Un pizzaiolo 25enne residente a Rimini è stato trovato in possesso di 6 kg di marijuana e mezzo grammo di cocaina, oltre a tutto il necessario per confezionamento. Il giovane, come riporta la stampa locale, è di origine albanese, lavora in un locale riminese ed è incensurato. Lo stupefacente è stato trovato nel garage di una abitazione di un amico a Borgo Marina, temporaneamente fuori città. Il comportamento del 25enne ha insospettito i Carabinieri. Pur avendo una sua abitazione, era molto spesso in casa dell'amico. I controlli hanno portato alla luce il grande quantitativo di stupefacente. Il 25enne sarà processato per direttissima.