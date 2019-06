Scrittori in piazza a Novafeltria, domenica in scena "La piccola bellezza incontri letterari"

Eventi

Novafeltria

| 07:06 - 26 Giugno 2019

Percorsi letterari a Novafeltria.

La Piccola Bellezza - incontri letterari, in trasferta estiva sulle colline riminesi, è alle porte.

Domenica 30 giugno alle 18.30, nella piazzetta di Santa Marina a Novafeltria, si incontreranno due grandi scrittori: Diego De Silva e Sandro Bonvissuto. Autore amatissimo e dal vastissimo catalogo il primo, autore di "Dentro" (Einaudi) il secondo.

I due scrittori intrecceranno racconti e riflessioni a partire dal titolo del festival “La Piccola Bellezza”che suggerisce rimandi al mondo del cinema in cui la firma di De Silva è spesso presente col suo "dietro le quinte" e giocheranno intorno al tema della bellezza tra cinema, letteratura, risate e battute.

Sarà anche un viaggio di narrazione per i meandri di una Roma che entrambi abitano, chi da "immigrato" come De Silva, chi da romano purosangue come Bonvissuto, che a Roma ha dedicato anche il suo attesissimo nuovo romanzo che uscirà in autunno.

Sarà presente anche l'attore Roberto Mercadini alle 21.30 al Teatro Sociale con il suo monologo su “La Bellezza delle Parole”.

Gli incontri sono organizzati dall’Assessorato alla Cultura insieme alla Biblioteca Comunale.

L’iniziativa è finanziata con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 18/2000.

Conduce l’incontro: Emiliano Visconti

Info: Biblioteca comunale: tel. 0541 922256

Info e prenotazioni per spettacolo Mercadini ingresso 10 euro Tel: 370 368 5093 associazione.mikra@gmail.com