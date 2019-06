Volley A2 femminile, l'Omag chiude il mercato con la palleggiatrice comasca Asia Bonelli

Sport

San Giovanni in Marignano

| 23:07 - 25 Giugno 2019

La palleggiatrice comasca Asia Bonelli, nuovo rinforzo Omag.

Altro importante arrivo nella “baby band” della Omag. Asia Bonelli, palleggiatrice comasca classe 2000 di cm 181, arriva dalla Tecnoteam Albese Volley in serie B1. I primi passi li muove in una piccola società in provincia di Como alla tenera età di 7 anni. Cresciuta nelle giovanili dell’atletica Amatori di Orago nel 2015 conquista il bronzo a livello nazionale dopo aver vinto le provinciali e regionali nella categoria under 16. Nel 2016 sempre ad Orago partecipa ai campionati U18 e serie B1.Successivamente passa alla Igor Volley Novara per disputare il campionato di serie B2 ed under 18. Nella sua ancor breve carriera ha avuto anche l’opportunità di indossare la maglia azzurra con la Nazionale pre juniores nel torneo 8 nazioni in Portogallo.

Siamo certi che Asia al suo debutto in serie A2, saprà conquistare il suo spazio e dare un grande contributo in un campionato che di prospetta lungo ed avvincente.

“Ho scelto la Omag perché a primo impatto mi è sembrata una società solida e ben organizzata con i giusti presupposti per poter lavorare al meglio. Il mio ruolo richiede molto senso di responsabilità, ma sono pronta a mettermi in gioco e a dare il massimo sia fuori che dentro al campo. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne di squadra; sicuramente hanno più esperienza di me, ma questo mi aiuterà a crescere tecnicamente ma anche personalmente. So che la tifoseria locale è molto calorosa e ci starà vicino. Spero di incontrarli al più presto.”