Basket, boom di iscritti al torneo 3 contro 3 Starlight da giovedì a domenica sui campi della Stella

Sport

Rimini

| 19:04 - 25 Giugno 2019

Da sinistra Roberto Casoli, gli organizzatori Erika Brancolini e Stefano Oppi e Alessandro Vandi.

Nello scenario del Barafonda Beach Restaurant, davanti alla spiaggia, è stata presentata la nona edizione dello Starlight, il torneo tre contro tre di basket dedicato alla memoria di Gianluca Della Bartola. Si giocherà su due campi all'aperto della Stella da giovedì 27 a domenica 30, in caso di maltempo nella palestra che comunque nella giornata più intensa - il giovedì in cui è prevista anche la gara del tiro da tre punti - sarà ugualmente utilizzata.

Al tavolo gli organizzatori Stefano Oppi ed Erika Brancolini, Roberto Casoli in rappresentanza di Tarmak-Decathlon - uno dei partner della manifestazione - e Alessandro Vandi, giocatore RBR classe 2000 che anche quest’anno sarà presente con la sua squadra (formata da altri due biancorossi come Yuri Ramilli e Niccolò Moffa).

E' l’anno del record per lo Starlight: 56 squadre al momento già iscritte tra Senior e Under (53 nella terza edizione). Venti le formazioni senior maschili, 8 le Under 18, 12 le Under 16 e 16 le Under 14 per un vero e proprio boom. Presenti anche cinque formazioni femminili (due di U14 e tre di U16) e in una delle squadre senior troverà posto Valentina Fabbri.

“La formula del torneo è sempre la stessa – dice Stefano Oppi -. Giochiamo da giovedì a domenica. Il giovedì sera è dedicato ai gironi eliminatori Senior, mentre il venerdì spazio alla fase a eliminazione diretta a partire dagli ottavi. Sabato mattina dalle 9 alle 12,30 tutto dedicato all’Under 14, mentre nel pomeriggio dalle ore 15 alle 19 le altre categorie, così come domenica”.

“C’è grande soddisfazione per la crescita del Torneo – spiega Erika Brancolini -. Il vincitore Senior avrà il pass per le Finali Fisb di Riccione dal 26 al 28 luglio e siamo pronti per una grande edizione, così come stiamo preparando alla grande la decima del 2020. Ricordiamo il premio dedicato a Gianluca Della Bartola, destinato al più meritevole tra i giovani, a livello di comportamento. Inoltre, premieremo l’MVP tra i Senior e sabato via all’elezione di Miss e Mister Starlight”.



Tra le squadre, oltre a qella citata di RBR, da segnalare: Aglio-Gamberini-Galassi; Accardo-Fusco-Fornaciari; Giovanardi-Dino Morri-Renzo Semprini; Ettore Semprini-Filo Rossi-Campajola. Presente anche una squadra samamrinese: Michele Padovano, Borello, Riccardi, Palmieri.

Sarà allestita una fan zone aperta a bambini e famiglie per la promozione del basket di cui si occuperà Roberto Casoli di Decathlon-Tarmak: premiate le squadre vincenti.