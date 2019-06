Valentina Vignali, Ludovica Pagani e gli Autogol protagonisti del film Rai girato a Riccione

Attualità

Riccione

| 17:33 - 25 Giugno 2019

Le riprese sulla spiaggia di Riccione.

Sono cominciate martedì pomeriggio le riprese del nuovo web film della Rai dal titolo “Riccione”. Rai Pubblicità continua a sperimentare nuovi format pensati ad hoc per il web e per il suo nuovo progetto ha scelto Riccione la nostra città.

Dopo il successo ottenuto da Natale a Roccaraso, il web film di circa 30 minuti lanciato lo scorso Natale sui social che ha ottenuto 1.700.000 visualizzazioni su Youtube, a luglio debutterà online questa nuova produzione pensata per i social e per una fruizione rapida e leggera - con un cast composto dai migliori creators italiani di contenuti digitali e alcuni personaggi del mondo della tv, dello sport e del cinema.

In particolare, tra i personaggi che saranno a Riccione in questi giorni, ci sono Il Pancio (616.357 iscritti al suo canale Youtube e milioni di visualizzazioni, 745.000 fan su Instagram e oltre 2 milioni su Facebook) e Enzuccio (anche lui star di Youtube) un duo molto conosciuto sul web, nomi d’arte di Andrea Panciroli e Enzo Biasi, la modella e influencer Valentina Vignali, la regina del fitness Roberta Carluccio, il cantante Shade, Ricky e Pasqui di Casa Surace, una delle web series più apprezzate e divertenti che si possono trovare sul web e tantissimi altri youtuber e comici: Panpers, Autogol, Ludovica Pagani, influencer con oltre 2 milioni di follower, al fianco di Shade nel video ufficiale di La hit dell’estate, Amedeo Preziosi, Enzo Salvi, Annibaluzzo, Edoardo Mecca, Naomi De Crescenzo.

Si tratta di un film corale e divertente in cui i diversi sketch vanno a comporre una storia d’amore che potremmo vedere sul canale YouTube della Rai nella seconda metà di luglio. Caratteristica fondamentale di questo tipo di prodotto è la costruzione del progetto insieme agli utenti attraverso i canali social così che già nella fase ideativa e produttiva si è potuto partecipare allo sviluppo collettivo del soggetto e persino alla scelta del cast. La produzione del film ha scelto Riccione anche “grazie alla collaborazione che ha visto il Comune al fianco di numerose iniziative di Rai Pubblicità e perché rappresenta un must del turismo pop made in Italy che si sposa perfettamente con un linguaggio orientato ad un pubblico giovane”.