Forte ondata di caldo in arrivo, le previsioni dell'esperto meteo Randi

Rimini

| 17:27 - 25 Giugno 2019

Anziano si rinfresca.

Un'ondata di caldo è attesa sul territorio italiano a partire dalla giornata di mercoledì 27 giugno, anche se nella prima fase il riminese sarà meno coinvolto. Lo spiega il meteorologo Pierluigi Randi (Meteocenter\Emilia Romagna Meteo): mercoledì e giovedì le temperature massime toccheranno i 34° nelle zone di pianura interna e di prima collina, per poi subire una flessione tra venerdì e sabato, a causa di correnti più fresche da est provenienti dai Balcani. Eventuali temperature record per il mese di giugno dovrebbero riguardare solo l'Emilia Occidentale. Tuttavia per il riminese il picco di caldo è atteso tra lunedì e mercoledì della prossima settimana: in questo caso le massime, nelle zone di pianura e bassa collina, potranno raggiungere i 36° (in costa 32°). Clicca sul pulsante audio per ascoltare le previsioni di Pierluigi Randi.