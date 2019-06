Ruba borsa e profumi per 350 euro alla Coin: arrestata 60enne francese

Cronaca

Rimini

| 15:34 - 25 Giugno 2019

E' stata vista dal personale addetto alla sicurezza mentre rubava una borsa e alcuni profumi.

Nell'ambito dei controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto hanno arrestato una 60enne francese, da anni residente a Rimini, già nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Entrata alla Coin di Corso d'Augusto, è stata vista dal personale addetto alla sicurezza mentre rubava una borsa e alcuni profumi, del valore complessivo di 350 euro, rimuovendo i dispositivi anti-taccheggio. Il suo tentativo di uscire dal negozio con il bottino è però sfumato: il personale addetto alla sicurezza ha infatti allertato i Carabinieri. Alla vista dei militari, la donna ha dato in escandescenze, aggredendoli a spintoni. E' stata arrestata per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato in tribunale e il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa del processo, che sarà celebrato a settembre.