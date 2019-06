Tennis, al memorial 'Cavioli' Zanni, Bronzetti e Calogero volano nei quarti

Sport

Rimini

| 15:18 - 25 Giugno 2019

Alberto Bronzetti in azione.

Siamo al momento della verità nel torneo nazionale Open del Tennis Viserba, il memorial “Christian Cavioli” (1.500 euro di montepremi) che martdì propone i quarti di finale alle 14 e le semifinali in serata dalle 19 in un doppio turno tutto da vivere.

Volano nei quarti Umberto Crocetti Bernardi, che ha vinto una bella battaglia contro il talento riminese Mattia Ricci, ed Alberto Morolli del Ct Cervia, Giacomo Botticelli del Ct Cesena e tre giocatori locali, Diego Zanni, Alberto Bronzetti ed Andrea Calogero, apparsi in grandi condizioni di forma sui campi di casa.

Ottavi: Umberto Crocetti Bernardi (2.5)-Mattia Ricci (3.1) 3-6, 6 -3, 7-5, Alberto Morolli (2.4, n.4)-Leonardo Dell’Ospedale (2.6) 6-2, 6-4, Diego Zanni (2.4)-Umberto Vanucci (2.7) 3-0 e ritiro, Giacomo Botticelli (2.4)-Giovanni Marra (3.1) 6-1, 6-0, Alberto Bronzetti (2.4)-Giacomo Magnani (2.6) 7-6, 7-6, Andrea Calogero (2.6)-Lorenzo Bonori (2.8) 6-1, 6-1.



RIMINI Raffica di match nel memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile in corso nell’omonimo Club riminese. Brillano tra gli altri Mauro Balducci, Luca Andruccioli, Emanuel Vannucci e Nathan Zannoni.

2° turno: Daniele Bracci (4.2, n,15)-Simone Cicognani (4.4) 6-2, 6-0, Mauro Mayer (4.2)-Alessio Simoncelli (4.1, n.13) 6-2, 6-1, Antonio Babini (Nc)-Alessandro Zanaroli (4.2, n.16) 6-1, 6-4, Matteo Albini (4.4)-Thomas Del Bianco (4.1, n.12) 2-6, 6-2, 10-7, Massimiliano Betti (4.1, n.14)-Giacomo Baffoni (4.4) 6-2, 7-5. 3° turno: Mauro Balducci (4.2, n.17)-Adolfo Venditti (4.1, n.2) 6-3, 6-2, Luca Andruccioli (4.1, n.1)-Andrea Bonetti (4.2) 6-1, 6-0, Emanuel Vannucci (4.1, n.8)-Paolo Raffaelli (4.2) 6-2, 7-5, Nathan Zannoni (4.1, n.9)-Lorenzo Accreman (4.1, n.10) 6-1, 6-1.



CERVIA Mario Gardini (n.4) del Ct Zavaglia, Marco Benedetti (n.3) della Polisportiva Buscherini e Frederic Raffini (n.2), portacolori proprio del Circolo organizzatore, si qualificano per il tabellone di 3° nel torneo Open del Ct Cervia. Tabellone 4°, 2° turno: Rosario Lucignano (Nc)-Fabrizio Masetti (4.3) 6-1, 6-0. Turno di qualificazione: Gardini (4.1)-Matteo Giannettoni (Nc) 6-1, 6-0, Benedetti (4.1)-Andrea Bernardi (4.3) 6-7, 6-1, 10-8, Raffini (4.1)-Paolo Barzanti (Nc) 6-2, 6-2.