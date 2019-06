Calcio Prima, alla Stella Rimini arrivano il centrocampista Del Prete e l'attaccante Siuni

Sport

Rimini

| 15:11 - 25 Giugno 2019

La Stella Rimini della scorsa stagione.





Dopo il primo arrivo del centrocampista Zamagna, la Stella completa l'organico con altri innesti. In attacco dopo averlo inseguito per parecchi anni si è aggiunto Matteo Siuni proveniente dal Riccione, mentre a centrocampo un gradito ritorno alle origini di Filippo Del Prete, dove ha fatto gran parte del settore giovanile. Quasi certo l'arrivo un portiere da affiancare al ritorno in campo di Temeroli dopo il brutto infortunio dello scorso anno. Per sopperire alle varie partenze dei giovani che si sono ben distinti nello scorso campionato, ma che per motivi di studio (vedi sedi universitarie distanti da Rimini) sono costretti ad abbandonare, il ds Omar Agostini attingerà come sempre dal sorprendente settore giovanile della società cercando qualche altro colpo a sopresa.