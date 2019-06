Massimo Giletti a Rimini per presentare il suo libro "Le dannate"

Eventi

Rimini

| 14:54 - 25 Giugno 2019

Massimo Giletti.

Giovedì 27 giugno, alle ore 18,30, Massimo Giletti sarà ospite del Mondadori Bookstore di piazza Tre Martiri per presentare il suo libro "Le dannate. Storia delle tre sorelle Napoli che non si arrendono alla mafia".



MASSIMO GILETTI, giornalista, è autore e conduttore televisivo. Ha esordito nel 1989 a «Mixer Cultura» di Arnaldo Bagnasco, per poi entrare nel 1990 nella redazione di «Mixer », storico programma di informazione di Giovanni Minoli, dove realizza inchieste e reportage di successo. Continua la sua storia professionale in Rai, conducendo importanti trasmissioni e creando il marchio «L’Arena», che per tredici anni consecutivi sarà il talk show più visto della domenica italiana. Dal 2017 prosegue la sua avventura giornalistica a La7, dove ha ideato il fortunatissimo «Non è l’Arena».