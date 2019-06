Nonna Elda, da sempre in vacanza a Rimini nello stesso hotel e festeggiata per i suoi 100 anni

Turismo

25 Giugno 2019

Elda Chiavacci premiata dall'assessore Sadegholvaad.

Un affetto lungo un secolo. E' quello di Elda Chiavacci, che da Milano viene in vacanza tutti gli anni a Rimini nello stesso albergo, l’hotel Alfredo’s di Rivazzurra. E Paola Montebelli, che ogni anno la ospita accogliendola come una persona di famiglia, ha voluto festeggiarla nel suo albergo in un giorno particolare, quello del suoi 100 anni.

A condividere alcuni momenti della festa di nonna Elda c’era anche l’assessore del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad, che ha portato gli auguri di buon compleanno alla centenaria da parte dell’Amministrazione comunale di Rimini, e l’ha premiata per la fedeltà di una vita alla nostra città, consegnandole un attestato di fedeltà e il riconoscimento riservato agli amici speciali di Rimini.