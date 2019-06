Si schianta con la moto contro un tir sulla Marecchiese

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 14:09 - 25 Giugno 2019

I due mezzi coinvolti nel sinistro.

Intorno alle 12 di martedì 25 giugno si è verificato un incidente stradale sulla Marecchiese, a Pietracuta di San Leo, in prossimità del bivio per San Leo. Un 61enne sammarinese in sella a un moto GS 1200 Bmw procedeva sulla Marecchiese in direzione Novafeltria-Rimini, quando si è visto sbarrare la strada da un camion, che si stava immettendo sulla strada principale. L'impatto è stato violento, la moto si è seriamente danneggiata, ma fortunatamente il centauro ha riportato ferite non gravi. Il camion era guidato da un uomo residente a Gambettola. Sul posto sono intervenuti il personale della Croce Verde di Novafeltria, i Carabinieri e una pattuglia della Polizia locale dell'Unione dei Comuni Valmarecchia.