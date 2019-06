Minaccia l'ex moglie per telefono, poi aggredisce i Carabinieri intervenuti

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 14:03 - 25 Giugno 2019

Telefonata (foto di repertorio).

Un 30enne di Gemmano è stato arrestato lunedì sera per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I Carabinieri, intenti a svolgere un servizio di controllo per le vie di San Giovanni in Marignano, sono stati avvicinati da una donna spaventata, che raccontava di aver ricevuto minacce in una conversazione telefonica con l'ex marito, il 30enne. Quest'ultimo ha raggiunto la donna e ha iniziato a minacciare anche gli stessi Carabinieri, per poi aggredirli. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale. Un vigile e un Carabiniere sono stati feriti lievemente dal 30enne, nella colluttazione: il giovane è stato poi bloccato e arrestato.