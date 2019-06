Bimbo di un anno e mezzo rimane chiuso in auto sotto il sole cocente

Cronaca

Misano Adriatico

| 13:21 - 25 Giugno 2019

Momenti di panico per una giovane coppia e il figlio di circa un anno e mezzo, rimasto prigioniero nell'automobile sotto il sole cocente. I fatti sono avvenuti nel parcheggio del centro commerciale Oliviero di Misano Adriatico, intorno alle 11 di martedì 25 giugno. La madre era fuori dalla vettura, un'Audi A4 station wagon di colore nero, ma dopo aver fatto sedere il figlio sul seggiolino, prima che potesse riaprire lo sportello anteriore e sedersi, è successo l'imprevisto: il piccolo si è impossessato delle chiavi dell'auto, che erano state appoggiate sul sedile posteriore, e inavvertitamente, con gli sportelli chiusi, ha messo la sicura spingendo il bottone. E' stato chiesto l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco, mentre alcune persone sono intervenute in soccorso, ponendo un telo sul parabrezza per rallentare il riscaldamento dell'abitacolo della vettura. Sul posto è arrivato anche il padre del bambino e la coppia ha sollecitato l'arrivo di un parente, residente nelle vicinanze e in possesso di una copia delle chiavi, mentre i Vigili del Fuoco, valutate le condizioni del piccolo, che è scoppiato in lacrime per la paura, hanno bagnato l'Audi per abbassare la temperatura. In una decina di minuti la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Il bimbo era visibilmente spaventato, ma in buone condizioni di salute.