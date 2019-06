L'azienda di Maria De Filippi cerca a Bellaria partecipanti al prossimo talk show di Canale 5

| 12:44 - 25 Giugno 2019

Sabato 29 giugno "primo round" al Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina, dove verrà realizzato il casting per un importante talk show la cui messa in onda, su Canale 5, è prevista in prima serata il prossimo autunno/inverno: in arrivo candidati da ogni parte d'Italia.

E' stato lo stesso Sindaco Filippo Giorgetti a condurre, le scorse settimane, i sopralluoghi insieme agli inviati di Fascino Pgt, azienda che produce trasmissioni come Amici, Uomini e donne, Tu si que vales, C'è posta per te. Info sulla eventuale adesione ai provini da sabato 29 giugno (dalle ore 9) al Palazzo del Turismo; telefono: 335.332111.