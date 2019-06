Primi passi per ValpharMarecchia: il progetto parte con un convegno sulle erbe officinali

Attualità

Pennabilli

| 12:35 - 25 Giugno 2019

Erbe officinali.

Sabato 6 luglio dalle 10.30, presso la sala convegni dell'hotel Il duca del Montefeltro, a Pennabilli, si terrà il convegno nazionale "Micoterapia Made in Italy e Erbe officinali in Valmarecchia". L’evento ufficializzerà l’avvio del progetto di sviluppo territoriale ed industriale ‘ValpharMarecchia’, nato dall'incontro del mondo industriale e universitario con istituzioni, enti di formazione e coltivatori locali. L’obiettivo è quello di sviluppare in Valmarecchia la produzione di prodotti nutraceutici, alimenti funzionali e prodotti zootecnici a base di funghi medicinali ed erbe officinali, in una logica di filiera corta ed economia circolare. Il progetto, che costituirà un modello di cooperazione a livello nazionale, consentirà lo sviluppo di un presidio di ricerca universitaria in loco che certificherà i funghi medicinali coltivati e lavorati, attraverso un sistema di barcoding brevettato. Le Università degli Studi di Palermo e Ferrara lavoreranno a stretto contatto con i laboratori di Ricerca e Sviluppo di Valpharma International ed Erba Vita Group che, assieme a Valpharma San Marino, costituiscono il "Polo romagnolo della Salute".