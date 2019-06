Partiti i lavori, chiuso il ponte sulla Marecchiese a Molino di Bascio: polizia a presidio

Attualità

Pennabilli

| 11:47 - 25 Giugno 2019

Viabilità garantita da polizia stradale Novafeltria e polizia provinciale Rimini.

Sono iniziati come da programma martedì 25 giugno i lavori a Molino di Bascio di Pennabilli. La strada sarà chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

GIORNI E ORARI DI CHIUSURA DEL PONTE: Martedì 25 Giugno - Mattina dalle ore 8.30 alle 11.00 - Pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.00; Martedì 2 Luglio - Mattina dalle ore 8.30 alle 11.00: Giovedì 4 Luglio - Mattina dalle ore 8.30 alle 11.00.

PERCORSI ALTERNATIVI La particolare collocazione del tratto di “Marecchiese” interessato dai lavori, non consentirà agevoli deviazioni di percorso, in quanto la viabilità alternativa (Ponte Messa-Balze-Pratieghi-Svolta del Podere sul versante Nord e Pennabilli-Miratoio-Sestino-Ponte Presale sul versante Sud) è costituita da tracciati collinari, lunghi alcune decine di chilometri, non percorribili dagli autocarri.

Al traffico di lunga percorrenza è consigliato pertanto di deviare per la superstrada E 45 dai nodi stradali di Rimini o Novafeltria o San Sepolcro.

Ai mezzi pesanti, persistendo sul viadotto “Puleto” della E 45 il limite di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 t., viene consigliato di servirsi del percorso autostradale A 14 Rimini-Bologna e A1 Bologna-Firenze.

Sul posto per monitorare la situazione una pattuglia della Polizia Stradale.