Cattolica: ogni mercoledì il treno di "The show", sei spettacoli nella città

The Show è tornato ed è pronto a presentare il suo nuovo grande Musical Viaggiante "The Show Cattolica". Il format rimane quello che ha sorpreso e fatto innamorare Riccione l'anno scorso con però tantissime novità e collaborazioni per sorprendere ed emozionare ancora una volta.



The Show Cattolica percorrerà con il suo treno 7 km lungo tutta la città, fermandosi in 6 punti segreti lungo il percorso dove andranno live 6 spettacoli. Vivendo il giro a bordo del treno, lo spettatore potrà vivere un emozionante Musical raccontato a tappe, che parlerà e racconterà la storia e le particolarità di Cattolica in stile Broadway .

La prima grande sorpresa, sarà la prima delle 6 tappe posizionate lungo il percorso (Piazza Primo Maggio), dove ogni mercoledì sera alle 19, alle 21 e alle 22.30, andrà live il grande Show di apertura dello spettacolo, aperto a tutti e con 10 dei migliori artisti Italiani di Musical.

Altra novità è la grande collaborazione con CiaoTicket che da quest'anno è il rivenditore ufficiale dello spettacolo e vende i biglietti sia sul proprio sito ( www.ciaoticket.com ) che in tutte le ricevitorie nazionali autorizzate.

Tutte le info su spettacoli e biglietti e tutte le news sono presenti sul sito ufficiale.