Ciclismo, tante vittorie targate Benessere e Sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:54 - 25 Giugno 2019

Maglie conquistate dal team Benessere e Sport.

Dopo le delusioni del Campionato Italiano ecco il pronto riscatto della Benessere e Sport di Santarcangelo. Martedì 18 giugno a Savignano sul Rubicone si correva una prova del Campionato Rubicone: 1° assoluto Mauro Mondaini.



Doppio appuntamento giovedì 20 giugno. Ad Adria (Ro) Claudio Ardondi ha colto l’ennesimo successo precedendo sul traguardo il compagno di squadra Alberto Barzanti. A Faetano di San Marino Fabrizio Brighi è salito sul terzo gradino del podio.

Sabato 22 giugno a Carpena di Forlì è andato in scena il Campionato Romagnolo. Due maglie conquistate e una sfiorata. Vincono e si laureano Campione Romagnolo, Piero Mascetti ed Emilio Roncassaglia, sfiora il successo Fabrizio Brighi.



Domenica 23 giugno a Gallo di Petriano (PU) è arrivato il primo successo stagionale di Costantino Lunardini nella gara riservata ai Veterani mentre Claudio Valentini ha messo tutti in fina in quella riservata ai Super Gentleman A e B.