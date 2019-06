Rimini Calcio, è ufficiale il ritorno di mister Loris Bonesso nello staff del settore giovanile

Sport

08:49 - 25 Giugno 2019

Il responsabile del settore giovanile del Rimini Aldo Righini.

Adesso c'è anche la conferma ufficiale del Rimini Calcio alla indiscrezione di Altarimini.it. Nel settore giovanile biancorosso, per il terzo anno affidato alle cure del responsabile Aldo Righini (nella foto), tra le novità l’ingresso nei quadri tecnici di mister Loris Bonesso, classe 1961, nell'ultima stagione nel settore giovanile del Santarcangelo. Per l’ex bomber brianzolo si tratta di un ritorno a casa. Nel corso della sua carriera Bonesso ha infatti indossato la maglia a scacchi da giocatore, ricoperto il ruolo di vice-tecnico della prima squadra (con Elvio Selighini mister) e, per varie stagioni, allenato proprio nel settore giovanile biancorosso. Un tecnico di grande esperienza nel lavoro coi giovani.

Gli sarà affidata la Under 16. Quella di Bonesso dovrebbe essere l'unica niovità per quanto riguarda gli staff tecnici biancorossi mentre nei ranghi delle varie squadre sono probabili alcuni inserimenti di ragazzi provenienti da altre squadre per rendere ancora più competitive le squadre.