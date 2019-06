Moto d'acqua, emozioni e disabilità mercoledì 26 giugno a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 08:40 - 25 Giugno 2019

Giro in moto d'acqua trasportati da piloti abilitati.

La moto come aiuto alla disabilità. Questo è l'obiettivo della "mototerapia" che, per il primo anno, avrà un suo spazio a Cattolica mercoledì 26 giugno. I ragazzi con varie tipologie di disabilità avranno la possibilità di fare un giro in moto d'acqua trasportati da dei piloti abilitati. L'evento si terrà al bagno 8 di Cattolica ed è organizzato da Manuel Reggiani della società sportiva “3zero3 jetski racing team” di Cattolica in collaborazione con Vanni Oddera (pioniere della mototerapia, conosciuto a livello nazionale). I riscontri sono ottimi, pare che i ragazzi abbiano dei grandi giovamenti a livello psichico facendo queste attività. E comunque è un modo nuovo e divertente per passare un pomeriggio alternativo e per far fare esperienze belle a contatto con l'acqua del nostro mare.

L'appuntamento è a partire dalle 15 e, oltre alle attività in acqua, ci sarà dell'intrattenimento sulla battigia e verranno anche offerti dei gelati. La partecipazione è gratuita.

Amato Ballante