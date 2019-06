Calcio D, la Savignanese tessera il giovane portiere Mordenti (classe 2001): viene dal Forlì

Sport

Savignano sul rubicone

| 08:07 - 25 Giugno 2019

il portiere Sergio Mordenti, classe 2001.

La Savignanese ha tesserato il portiere Sergio Mordenti, classe 2001, nell'ultima stagione al Forlì con cui ha messo insieme 23 presense di cui 22 da titolare. E' un under. Affiancherà nel ruolo Pazzini.

Intanto la società si è affiluata al Cesena. Un passo naturale, come confermato dal Presidente Marconi, per una realtà come quella di Savignano che rappresenta un bacino importante del settore giovanile bianconero. Con questo accordo - spiega il club - si aiuterà i ragazzi a migliorare e coltivare il sogno di arrivare a giocare nel Cesena, tuttavia ci saranno tanti benefici anche per la Savignanese. Basti pensare ad alcuni elementi che non sono ancora pronti per la prima squadra cesenate, ma vogliono essere monitorati e potranno fare un'esperienza di livello nel campionato di Serie D dove la Savignanese giocherà anche il prossimo anno.

Carlo Teodorani, Nicola Pozzi, Vasco Regini, Nicola Campedelli sono tutti ragazzi partiti da Savignano che poi hanno spiccato il volo a Cesena, con questa affiliazione ci sarà la possibilità di vederne tanti altri.