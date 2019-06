Cronaca

Coriano

| 07:00 - 25 Giugno 2019

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Grave incidente strdale a Cerasolo di Coriano nella prima serata di lunedì. Per cause ancora al vaglio, verso le 20.20, due auto si sono scontrate. Due le donne ferite. Una 48enne in modo lieve mentre per una 61enne l'impatto ha causato danni più seri. Entrambe sono state portate in ospedale a Rimini. Sul posto per i rilievi e i soccorsi due ambulanze, un'automedica e la Municipale.