Novafeltria: al via i lavori del nuovo campo da basket di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 18:06 - 24 Giugno 2019

Nuovo campo da Basket per Novafeltria.

Lunedì 24 giugno hanno preso il via i lavori di costruzione del nuovo campo da basket di Novafeltria, nei pressi del fiume Marecchia. Gli operai del Comune hanno rimosso le vecchie porte da calcetto e il terreno in erba sintetica, che sarà sostituito da una pavimentazione adatta al basket. Per finanziare i lavori, la società di basket Novafeltria Blizzard ha avviato una raccolta fondi via web lo scorso maggio e in due mesi i risultati sono stati lusinghieri: già superato tetto dei 3500 euro, poco più di un quinto della somma necessaria per portare a termine l'intervento, 15.000 euro. Merito ovviamente della generosità dei cittadini, ma anche della determinazione con cui i ragazzi del Novafeltria Blizzard promuovono l'iniziativa, con banchetti informativi e di raccolta fondi nelle principali manifestazioni del territorio. Dopo La sagra del cascione, Novafeltria Blizzard avrà un proprio spazio in piazza Vittorio Emanuele anche giovedì 11 luglio, in occasione della nuova "Festa salute e sport". Per ciò che concerne i canestri, si cercherà invece uno sponsor, in quanto la spesa può essere detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.



QUI il link per contribuire alla costruzione del campo da basket di Novafeltria.