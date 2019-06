Basket C Silver, si separano le strade del Bellaria e di coach Gibo Domeniconi

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:40 - 24 Giugno 2019

Il presidente Paolo Borghesi e coach Domeniconi.

Dopo una stagione trionfale, culminata con la conquista della promozione in serie C Silver, le strade del Bellaria Basket e di coach Gilberto Domeniconi si dividono. ‘Gibo’ ha deciso a malincuore di rinunciare alla panchina biancoblu, lui che è stato artefice anche della scalata dalla Promozione alla serie D: a coach Domeniconi vanno quindi i più sentiti ringraziamenti della società per il fantastico lavoro svolto, oltre all’impegno e alla professionalità che non sono mai mancati durante la stagione.

“Gibo per noi non è solo un allenatore, ma l’Allenatore con la A maiuscola - spiega il presidente del Bellaria Basket Paolo Borghesi - Siamo molto dispiaciuti della sua scelta, ma comprendiamo e rispettiamo le ragioni della decisione. Le nostre porte restano sempre aperte per coach Domeniconi, che prima di essere un allenatore è un amico e una bella persona. A lui vanno i nostri migliori auguri e un grosso in bocca al lupo: quando vorrà tornare a sedersi sulla panchina biancoblu, lo aspetteremo a braccia aperte”.

Presidente Borghesi quale sarà il coach del Bellaria?

"Ci dobbiamo ancora pensare. Cerchiamo un profilo romagnolo, un tecnico che come noi abbia voglia di divertirsi e che accetti le sconfitte con serenità e senza musi lunghi. E' chiaro che il nostro primo obiettivo sarà la salvezza".

Esaltante la vostra stagione...

"Non avevamo messo in cantiere la promozione, eppure è arrivata e siamo contenti. Lo scorso anno ci aveva buttato fuori ai playoff il Carpi, quest'anno ci siano presi la rivincita dopo aver terminato la stagione al primo posto con Argenta che però ha avuto dalla sua il 2-0 scontro diretto".

I giocatori. Si muove già qualcosa?

"E' ancora presto. Foiera ha il contratto ed è l'unica certezza. Vogliamo costruire un roster un po' più giovane".

Dove giocherete le partite interne?

"Al PalaTenda, è omologato".

Il Bellaria Basket sarà promosso durante la festa dello sport di mercoledì 3 luglio organizzata dal Comune di Bellaria.