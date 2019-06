Maiolo, torna l'atteso appuntamento con la Festa del Pane

Eventi

Sabato 29 e domenica 30 giugno a Maiolo torna l'appuntamento con La festa del pane, manifestazione, giunta alla 24esima edizione, che vuole celebrare il pane e la ricetta di preparazione e cottura negli antichi forni del paese. La festa è divisa in due giornate: in quella di sabato è previsto come di consueto un momento di approfondimento e confronto, nella fattispecie il convegno "Maiolo alla riscoperta della sua storia" (ore 17). Tra i relatori il sindaco Marcello Fattori, Alfredo Monterumisi, docente dell'università di Bologna, l'avvocato Lorenzo Valenti, Roberto Monacchi, presidente della società degli studi storici per il Montefeltro, l'assessore regionale Emma Petitti. La serata nella piazza dal capoluogo sarà animata alle 18 dallo show comico del barzellettiere Bicio e, a seguire, dalla musica dell'orchestra Bartolini. Grande novità dell'edizione 2019 il dj set dalle 24: una scelta, da parte della pro loco e del Comune organizzatori dell'evento, di coinvolgere anche un pubblico giovane. Seconda novità della Festa del pane è la camminata dei forni, un percorso in mezzo alla natura tra i forni di Ca' Bertello e Ca' Mascella. Domenica pomeriggio, dalle 16, l'attesa visita agli antichi forni (che apriranno fin dal mattino), alla scoperta di tradizioni e sapori oramai dimenticati. Alle 18.30 di domenica ripartono i momenti di animazione, con lo show delle sirene danzanti, successivamente musica con l'orchestra Edmondo Comandini. Non mancheranno gli stand gastronomici e un mercatino di tipicità allestito per le vie del paese.